Нижегородский кремль будет принимать посетителей до полуночи до конца октября

Нижегородский кремль с 10 мая перешел на весенне-летний режим работы. Это значит, что он будет открыт до полуночи до конца октября. Впуск посетителей прекращается за полчаса до закрытия комплекса.
Как уточнили в пресс-службе регионального правительства, по выходным дням главная достопримечательность Нижнего Новгорода будет открыта с шести утра до часа ночи. А с первого июня по выходным и праздникам жители и гости города смогут гулять по кремлю до трех часов утра, сообщает сетевое издание Pravda-NN.ru.
Вход на территорию Нижегородского кремля доступен через арки пяти башен — Дмитриевской, Пороховой, Кладовой, Никольской и Ивановской. Посетителям историко-художественного и архитектурного комплекса, кроме обычной программы, предлагается новинка — поездка на ретрокарах.