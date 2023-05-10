Нижегородский кремль будет принимать посетителей до полуночи до конца октября

Как уточнили в пресс-службе регионального правительства, по выходным дням главная достопримечательность Нижнего Новгорода будет открыта с шести утра до часа ночи. А с первого июня по выходным и праздникам жители и гости города смогут гулять по кремлю до трех часов утра, сообщает сетевое издание Pravda-NN.ru.