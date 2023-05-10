Майкл Китон и Вайнона Райдер вернутся к своим ролям в сиквеле «Битлджуса»

Известно, что Майкл Китон и Вайнона Райдер вернутся к ролям, которые исполняли в оригинальной кинокартине. К ним также присоединится актриса Дженна Ортега, которая исполнит роль дочери повзрослевшей героини Райдер Лидии Дитц.