Майкл Китон и Вайнона Райдер вернутся к своим ролям в сиквеле «Битлджуса»

Продолжение фильма «Битлджус» о похождениях призрака-биоэкзорциста выйдет в 2024 году, пишет Variety.
Мировая премьера фильма назначена на 6 сентября, отметили авторы издания. По их словам, сюжет сиквела одной из культовых работ Тима Бертона пока не раскрывается.
Известно, что Майкл Китон и Вайнона Райдер вернутся к ролям, которые исполняли в оригинальной кинокартине. К ним также присоединится актриса Дженна Ортега, которая исполнит роль дочери повзрослевшей героини Райдер Лидии Дитц.
Издание сообщает, что созданием фильма занимается компания Брэда Питта Plan B. Сценаристами проекта стали Майлз Миллар и Альфред Гоу, работавшие над сериалом «Уэнсдэй» Тима Бертона.
Ранее стало известно о съемках продолжения криминальной драмы «Оружейной барон». Главную роль в сиквеле исполнит обладатель премии «Оскар» Николас Кейдж.