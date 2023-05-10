Стоматолог Луиза Автандилян рассказала о вреде частых перекусов для зубов

Кроме этого, вредными привычками Автандилян назвала потребление пищи перед сном и, особенно, между приемами пищи. Врач утверждает, что из-за частых перекусов слюна не вырабатывается в нужном объеме. Это приводит к тому, что частички еды, которые застряли между зубами, плохо омываются, и может запуститься процесс брожения и размножения микроорганизмов.