Стоматолог Луиза Автандилян рассказала о вреде частых перекусов для зубов

Стоматолог Луиза Автандилян в интервью с «Газетой.Ru» озвучила вредные привычки, негативно влияющие на здоровье зубов.
В первую очередь стоматолог назвала курение одной из самых распространенных вредных привычек, которые негативно влияют на зубы и десны. Автандилян считает, что потребление никотина может привести к появлению неприятного запаха изо рта, изменению цвета зубов, ослаблению эмали и даже онкологии.
Кроме этого, вредными привычками Автандилян назвала потребление пищи перед сном и, особенно, между приемами пищи. Врач утверждает, что из-за частых перекусов слюна не вырабатывается в нужном объеме. Это приводит к тому, что частички еды, которые застряли между зубами, плохо омываются, и может запуститься процесс брожения и размножения микроорганизмов.
Привычка грызть ручку или карандаш может привести к образованию микротрещин и сколов на зубной эмали. То же самое касается и вскрытию пакетов или перекусыванию ниток передними резцами.
В завершение, Автандилян рекомендовала отказаться от твердых карамельных изделий и ирисок, а также избегать перепада температур для зубов. Не стоит запивать мороженое горячим чаем и пить холодную воду после горячего блюда.
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