«Снарядов в достаточном количестве нам не дали»: Пригожин рассказал о текущей ситуации с боеприпасами в ЧВК «Вагнер»

Министерство обороны до сих пор не передало ЧВК «Вагнер» необходимое для ведения боевых действий количество боеприпасов, заявил основатель частной военной компании Евгений Пригожин.
Издание RTVI поинтересовалось у бизнесмена, кого он имел в виду под «счастливым дедушкой» в своем заявлении от 9 мая, когда говорил про «снарядный голод» у «вагнеровцев», как сейчас обстоят дела с боеприпасами, поступали ли сигналы от властей РФ после его обращений и сколько снарядов передала бывшая участница популярного телевизионного ток-шоу «Дом-2» Наталья Хим для ЧВК «Вагнер».
Пригожин, отвечая на первый вопрос, сообщил, что боеприпасы «оркестру» по-прежнему не дают. Снаряды хранятся на складах. Именно в контексте этого было сделано заявление про «дедушку».
«И кто может быть дедушкой? Вариант номер один: Мизинцев, которого уволили за то, что он нам давал снаряды, и поэтому он теперь нам давать снаряды не может. Начальник генерального штаба Валерий Васильевич Герасимов, который должен давать снаряды, но снарядов мы не получаем в достаточном объеме, а получаем всего 10%. И третий вариант — Наталья Хим, которая в соцсетях появилась, предлагая нам ящики со снарядами», — подчеркнул бизнесмен, аудиосообщение которого опубликовала его пресс-служба.
Пригожин добавил, что ЧВК «Вагнер» выскребает для себя минимальное количество боеприпасов после десятичасовых совещаний, в которых принимают участие только представители Минобороны РФ. Снарядов в достаточном количестве так и не появилось, однако бойцы продолжают продвигаться в Бахмуте (Артемовске).
«Поэтому снарядов в достаточном количестве нам не дали. Мы дальше продолжаем двигаться в Артемовске. После моих обращений от руководства страны поступила команда МО рассмотреть все наши заявки. Ввиду бюрократии это делается крайне длительно. Информационные кампании против меня идут уже много лет. Просто заказчики постоянно меняются, начиная от Навального (включен в перечень организаций и физлиц, причастных к терроризму и экстремистской деятельности. — Прим. ФАН) и заканчивая американцами», — подчеркнул Пригожин.
Бизнесмен подтвердил тот факт, что активистка Наталья Хим передала небольшое количество снарядов бойцам «оркестра».
«Да, действительно, боеприпасы передала, объемы, как вы сами понимаете и видели на видео, очень небольшие, в любом случае ей очень большое спасибо!» — резюмировал основатель ЧВК «Вагнер».
Евгений Пригожин ранее заявил, что главной задачей на сегодня является снабжение ЧВК «Вагнер» необходимым количеством снарядов. По его словам, сейчас Россию предают именно те, кто отказывается снабжать «вагнеровцев», стоящих на защите Родины, необходимым количеством боеприпасов.