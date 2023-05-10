«Снарядов в достаточном количестве нам не дали»: Пригожин рассказал о текущей ситуации с боеприпасами в ЧВК «Вагнер»

Издание RTVI поинтересовалось у бизнесмена, кого он имел в виду под «счастливым дедушкой» в своем заявлении от 9 мая, когда говорил про «снарядный голод» у «вагнеровцев», как сейчас обстоят дела с боеприпасами, поступали ли сигналы от властей РФ после его обращений и сколько снарядов передала бывшая участница популярного телевизионного ток-шоу «Дом-2» Наталья Хим для ЧВК «Вагнер».