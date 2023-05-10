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Tencent построит в Шанхае крупнейший в мире центр обработки данных

Общество
Tencent построит в Шанхае крупнейший в мире центр обработки данных

Китайский телекоммуникационный гигант Tencent завершил строительство части самого большого центра больших данных в мире. Об этом сообщило издание Yicai Global.

Объект получил название «Центр передовых вычислений искусственного интеллекта». Он будет расположен в районе Сунцзян в городе Шанхай.

Строительство реализует корпорация Tencent вместе с администрацией района. Сейчас было завершено строительство четырех зданий, которые способны вместить 10 тысяч серверов

После завершения всех строительных работ, центр должен в себя вмещать 800 тысяч серверов. Данный комплекс должен будет заниматься обработкой данных в сферах облачных вычислений, предоставлением услуг по обмену мгновенными сообщениями, а также операциями, связанными с медицинским страхованием.

Ранее стало известно, что аналог популярного сервиса Flightradar, только для беспилотников, появиться в России. Отмечается, что сейчас сервис находится в проработке.
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