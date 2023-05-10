Tencent построит в Шанхае крупнейший в мире центр обработки данных

После завершения всех строительных работ, центр должен в себя вмещать 800 тысяч серверов. Данный комплекс должен будет заниматься обработкой данных в сферах облачных вычислений, предоставлением услуг по обмену мгновенными сообщениями, а также операциями, связанными с медицинским страхованием.