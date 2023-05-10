Tencent построит в Шанхае крупнейший в мире центр обработки данных

Китайский телекоммуникационный гигант Tencent завершил строительство части самого большого центра больших данных в мире. Об этом сообщило издание Yicai Global.
Объект получил название «Центр передовых вычислений искусственного интеллекта». Он будет расположен в районе Сунцзян в городе Шанхай.
Строительство реализует корпорация Tencent вместе с администрацией района. Сейчас было завершено строительство четырех зданий, которые способны вместить 10 тысяч серверов
После завершения всех строительных работ, центр должен в себя вмещать 800 тысяч серверов. Данный комплекс должен будет заниматься обработкой данных в сферах облачных вычислений, предоставлением услуг по обмену мгновенными сообщениями, а также операциями, связанными с медицинским страхованием.
Ранее стало известно, что аналог популярного сервиса Flightradar, только для беспилотников, появиться в России. Отмечается, что сейчас сервис находится в проработке.