«Есть слова, есть дела»: комик Гурам Амарян рассказал, стоит ли публичным людям высказывать свою позицию

Стендап-комик Гурам Амарян дал интервью YouTube-каналу «Макарена». Обсуждая с ведущим свое творчество, он объяснил, стоит ли высказывать свою позицию по каким-либо поводам.
В беседе с журналистом он сделал акцент на том, что некоторые подобные порывы люди не замечают. В качестве примера он привел свою деятельность. Юморист не раз публиковал в своих социальных сетях информацию о положении езидов, однако люди игнорировали ее.
Говоря о высказываниях публичных людей, он вспомнил и о ситуации с землетрясениями в Турции и Сирии. Многие поклонники призывали его поделиться мнением о происходящем. Однако Амарян не понимал, почему должен это делать.
«Есть слова, есть дела. Дела в тысячу раз важнее слов», – подчеркнул комик.
В качестве примера он привел помощь для народов этих стран, которую они организовали с другим юмористом Павлом Дедищевым. Вместе стендаперы закупили и привезли в посольство большое количество гуманитарной помощи.
Во время катаклизмов помощь оказывали не только известные люди, но и волонтеры из России. Ранее доброволец Тимур Зяппаров рассказал, как жителей РФ встречали в пострадавших районах.