Власти Вьетнама введут обязательную идентификацию для пользователей Сети

По его словам, мера принесет пользу следственным органам в поимке злоумышленников. Нововведение будет действовать в отношении как вьетнамских, так и зарубежных онлайн-платформ. С анонимными аккаунтами планируется разбираться отдельно, подчеркнул Нгуен Тхань Лам.