Власти Вьетнама введут обязательную идентификацию для пользователей Сети

Обязательную идентификацию для пользователей интернета намерены ввести во Вьетнаме. О новом законе рассказал замминистра информации страны Нгуен Тхань Лам.
По его словам, мера принесет пользу следственным органам в поимке злоумышленников. Нововведение будет действовать в отношении как вьетнамских, так и зарубежных онлайн-платформ. С анонимными аккаунтами планируется разбираться отдельно, подчеркнул Нгуен Тхань Лам.
Преподаватель из Московской школы программистов Кирилл Ситнов ранее рассказал, по каким признакам можно определить взлом смартфона. Специалист посоветовал обратить внимание на постоянные зависания телефона без причины.
Экономист Михаил Хазин, в свою очередь, заявил, что в России уровень развития интернета намного выше, чем в США. Подробности приводит RT.