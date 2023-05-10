Врач Коньшина перечислила симптомы эпилепсии у детей в ночное время

Врач невролог-эпилептолог, нейрофизиолог Наталья Коньшина считает, что приступы эпилепсии, как правило, проявляются именно ночью в связи с особенностям работы мозга во сне и ослабевшими тормозящими защитными механизмами. Об этом она рассказала в беседе с «Газетой.ru».
По мнению специалиста, большинство приступов происходят в первые полтора часа после засыпания, однако существуют и другие формы эпилепсии, при которых симптомы могут проявиться и в утренние часы.
Коньшина объяснила, припадки могут быть большими, сопровождающимися судорогами всего тела, мочеиспусканием, слюноотделением. А также малозаметными со вздрагиваниями и подергиваниями отдельных конечностей.
Также бывают эпиприступы во сне, которые можно спутать с реакцией детского организма на страшные сны.
Отличить симптомы заболевания от неэпилептических нарушений сна можно с помощью ночной электроэнцефалограммы.
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