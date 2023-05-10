Врач Коньшина перечислила симптомы эпилепсии у детей в ночное время

Врач невролог-эпилептолог, нейрофизиолог Наталья Коньшина считает, что приступы эпилепсии, как правило, проявляются именно ночью в связи с особенностям работы мозга во сне и ослабевшими тормозящими защитными механизмами. Об этом она рассказала в беседе с «Газетой.ru».