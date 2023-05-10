Уровень детской смертности в Новосибирской области в текущем году заметно снизился

Например, в первом квартале 2023 года детская смертность стала ниже во всех возрастных группах по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, передает сетевое издание «МК в Новосибирске». Так, для возраста от 0 до 1 года показатель смертности составил 3,8 на 1000 рожденных младенцев, тогда как в прошлом году эта цифра составляла 5,7. Смертность среди детей до четырех лет составляет 5,4 на 1000 (в 2022 году - 7,5 на 1000). Среди детей и подростков до 17 лет смертность в первом квартале 2023 года составила 39,7 на 100 000 детского населения. В прошлом году этот показатель составлял 53,4 на 100 000.