Компания Polymetal намерена выплатить дивиденды до разделения своих активов

Компания Polymetal планирует выплатить дивиденды до разделения российских и казахстанских активов. Об этом сообщил глава фирмы Виталий Несис.
Руководитель Polymetal подчеркнул, что разделение активов планируется провести во втором полугодии 2023 года. Отмечается, что собрание акционеров для утверждения разделения активов планируется провести в четвертом квартале текущего года.
«После завершения перерегистрации компания оценит все доступные опции. Наше намерение - выплатить дивиденды до раздела активов», — сказал Несис.
Глава компании добавил, что фирма продолжит искать новые площадки для листинга. Перерегистрация в дружественную юрисдикцию должна завершиться до 17 июня 2023 года.
Ранее совет директоров российской компании «Норникель» рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2022 год. Основной причиной называются геополитические риски, которые привели к плохим показателям компании.