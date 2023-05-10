Геофизик Завьялов призвал не доверять методам предсказания землетрясений

Некоторые методы прогноза землетрясений не имеют под собой научной основы, утверждает заведующий лабораторией сейсмической опасности Института физики Земли им. О.Ю. Шмидта РАН, доктор физико-математических наук Дмитрий Завьялов.
Одним из показателей надежности методики является подтвержденная статистика предсказаний, сделанных на ее основе, рассказал эксперт в интервью «Газете.RU».
Такой истории наблюдений не хватает методу сейсмолога из Нидерландов Френка Хугербитса, отметил Завьялов. Геофизик добавил, что Луна оказывает большее влияние на земные процессы, чем положение планет, на которых основаны расчеты голландца.
«Луна ближе к Земле, чем, например, Марс, Меркурий, Нептун, Юпитер и другие планеты. Их влияние гораздо слабее, чем влияние Луны», – подчеркнул российский ученый.
Скептически эксперт относится и к способу предсказания землетрясений своего коллеги сотрудника Института физики Земли имени О. Ю. Шмидта РАН Алексея Любушина. Его метод основан на анализе сейсмического шума, но не имеет подтвержденной истории верных прогнозов, заключил Завьялов.
Ранее геофизики РАН сообщили о землетрясении магнитудой 4,2 в Камчатском крае. Эпицентр толчков находился в 15 километрах от Петропавловска-Камчатского.