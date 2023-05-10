Одному — благо, другому — «провокация»: почему общество поддерживает, а грузинские власти недовольны отменой виз с РФ

В среду, 10 мая, указ об отмене визового режима для граждан Грузии подписал президент РФ Владимир Путин. Согласно документу, с 15 мая 2023 года обладатели грузинского паспорта смогут въезжать в Россию без оформления визы на срок до 90 дней.
При этом президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала упразднение визового режима со стороны РФ неприемлемым из-за ситуации на Украине. И расценила такую меру как провокацию. Однако простые жители республики наверняка позитивно оценят встречные шаги России, уверен депутат Госдумы Сергей Колунов.
В авторской колонке для ФАН он отметил, что граждане Грузии прекрасно видят политику двойных стандартов, которую проводят последние годы власти страны. И, несмотря на усилия прозападных политиков Грузии, отношения между гражданами двух стран остаются добрососедскими.
Жители Грузии видят и понимают политику двойных стандартов. Колонка Сергея Колунова
Возобновление авиасообщения и отмена виз для Грузии — это большой шаг нашей страны на встречу укреплению культурных и туристических связей между народами. Это своевременные меры, которые позволят как гражданам Грузии, так и россиянам, беспрепятственно посещать обе страны.
На территории Грузии проживает много людей, желающих, в прямом смысле, быть с Россией: путешествовать по нашей стране, работать в ней, вести бизнес. Эти люди выступают за дружеские отношения между нашими народами, и мы не можем оставить их желание без ответа.
Отдельный аспект отношений российского и грузинского народов — политика. Невзирая на все попытки Запада «раскачать» ситуацию внутри страны и риторику отдельных политических деятелей Грузии, у наших граждан остаются более-менее добрососедские отношения. Многие грузины видят ту политику двойных стандартов, которую им навязывает так называемый «демократический» мир, и Россия этим людям намного ближе своими традиционными ценностями. Подтверждение тому — количество грузин и россиян, ежегодно посещающих обе страны в туристических целях, несмотря на отсутствие прямого авиасообщения с Россией. Сегодня мы сделали первый шаг к дружбе наших народов.