Отдельный аспект отношений российского и грузинского народов — политика. Невзирая на все попытки Запада «раскачать» ситуацию внутри страны и риторику отдельных политических деятелей Грузии, у наших граждан остаются более-менее добрососедские отношения. Многие грузины видят ту политику двойных стандартов, которую им навязывает так называемый «демократический» мир, и Россия этим людям намного ближе своими традиционными ценностями. Подтверждение тому — количество грузин и россиян, ежегодно посещающих обе страны в туристических целях, несмотря на отсутствие прямого авиасообщения с Россией. Сегодня мы сделали первый шаг к дружбе наших народов.