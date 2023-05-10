Мэр центральноафриканского города Писса поблагодарил СОМБ за помощь в борьбе с радикалами

Банги, 10 мая. Мэр города Писса, расположенного в 69 километрах от Банги, высоко оценил отношения между Центральноафриканской Республикой и Россией.
Глава администрации региона поблагодарил Содружество офицеров за международную безопасность (СОМБ) за консультативную поддержку Вооруженных сил ЦАР (FACA). Благодаря этому сотрудничеству в регионе воцарился мир, а жители перестали опасаться вооруженных группировок.
«Между центральноафриканскими военными и российскими специалистами нет никаких проблем. Идеальное сотрудничество. Мы гордимся им, потому что оно обеспечивает безопасность в регионе», — заявил мэр.
Российские инструкторы, которых СМИ причисляют к ЧВК «Вагнер», на протяжении нескольких лет обучают личный состав ВС ЦАР. Благодаря консультативной поддержке СОМБ FACA достигли стабильного успеха в борьбе с радикалами.
Ранее специалисты из РФ помогли жителям республики, которые пострадали в результате подрыва на мине в районе Нана-Мамбере. Они своевременно прибыли на место происшествия и доставили пострадавших в больницу города Буар.