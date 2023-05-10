В Иране откроют первую геотермальную станцию

Министр Хомаюн Хаери, выступая на одной из конференций, заявил, что мощности электростанций со времен Исламской революции 1979 года возросли с 7000 до 91 000 МВт. Сейчас Иран является одной из крупнейших в мире стран — производителей подобных объектов, а в ближайшем будущем может стать крупным игроком на рынке энергетики.