В Иране откроют первую геотермальную станцию

Строительство первой геотермальной станции завершат в конце июля.
Министр энергетики Ирана Хомаюна Хаери сообщил, что мощность нового объекта составит 50 мегаватт (МВт). Станцию построят в северо-западной провинции Ардебиль, на высотах вулканической горы Сабалан. Такое расположение было выбрано неслучайно, ведь данный район богат геотермальными источниками и гейзерами, которые используются для выработки энергии.
Принцип работы данного типа электростанции выглядит так: пар, исходящий из природных резервуаров, вращает турбину и приводит в действие электрогенератор. Подобный вид выработки электричества является не только экономически выгодным, но и экологичным. Помимо этого, энергия будет использоваться для отопления зимой и охлаждения летом.
По словам кандидата политических наук, доцента кафедры региональных исследований Хамидреза Азизи, реализация проекта почти завершена. На данный момент подрядчик совершает промывку паровых колодцев электростанции, а затем приступит к последнему этапу — оснащению цеха.
Министр Хомаюн Хаери, выступая на одной из конференций, заявил, что мощности электростанций со времен Исламской революции 1979 года возросли с 7000 до 91 000 МВт. Сейчас Иран является одной из крупнейших в мире стран — производителей подобных объектов, а в ближайшем будущем может стать крупным игроком на рынке энергетики.