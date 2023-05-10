Глава Союза дачников Чаплин дал рекомендации по уходу за газоном

С началом дачного сезона многие садоводы уделяют повышенное внимание газону, чтобы к июню у дома была удобная лужайка для отдыха и барбекю. О том, как правильно засеять газон и ухаживать за ним, рассказал депутат Государственной думы, председатель Союза дачников России Никита Чаплин.
В комментарии для издания Life парламентарий отметил, что ассортимент семян газонной травы исчисляется сотнями наименований. Однако все виды можно подразделить на три основные группы: декоративные, универсальные и специальные. Никита Чаплин сразу отметил, что декоративный газон не подразумевает никакого практического использования. По нему нельзя даже ходить, поэтому высевают такую траву только те, кто хочет иметь зеленый участок, предназначенный исключительно для услаждения взора и эстетического чувства.
Еще один вид — специальный газон, продолжил эксперт. Он может быть, например, спортивным или детским. Такая трава требует тщательного ухода. Про поле для гольфа говорить не стоит — вряд ли большинство наших дачников смогут позволить себе засеять такую большую площадь. Но дети, допустим, могут играть на такой площадке в футбол не опасаясь падений и случайных травм.
Наиболее подходящим для основного числа дачников специалист считает универсальный газон. Он не требует особого ухода, хорошо выглядит и в скошенном, и в неухоженном состоянии. Достаточно его посеять и полить — вырастет газон ровным и красивым.
Наилучшее время для засева газона — с апреля по сентябрь. Необходимо выполнить некоторые подготовительные работы: расчистить площадку, избавиться от сорняков, выровнять и утрамбовать площадку, затем разрыхлить место под посадку. Нелишним будет обогатить землю комплексным удобрением, содержащим азот, фосфор и калий. Также важно дважды в день поливать место посева. Уже через месяц можно будет загорать на лужайке или играть с детьми, заключил эксперт.