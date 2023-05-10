Глава Союза дачников Чаплин дал рекомендации по уходу за газоном

В комментарии для издания Life парламентарий отметил, что ассортимент семян газонной травы исчисляется сотнями наименований. Однако все виды можно подразделить на три основные группы: декоративные, универсальные и специальные. Никита Чаплин сразу отметил, что декоративный газон не подразумевает никакого практического использования. По нему нельзя даже ходить, поэтому высевают такую траву только те, кто хочет иметь зеленый участок, предназначенный исключительно для услаждения взора и эстетического чувства.