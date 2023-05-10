Президент Алжира обсудил с главой МИД Саудовской Аравии развитие двусторонних отношений между странами

Алжир, 10 мая. Президент Алжира Абдельмаджид Теббун встретился с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бин Фарханом, пишут арабские СМИ.
Встреча прошла в президентском дворце АНДР. Во время беседы стороны обсудили сотрудничество и тесную координацию между двумя странами.
«Этот визит связан с арабскими делами, учитывая, что Алжир является нынешним председателем арабского саммита, в то время как Саудовская Аравия вступит в должность председателя в предстоящий период», — отметил министр.
Фархан также подчеркнул, что за последние годы торговый обмен значительно увеличился и существует множество возможностей для его дальнейшего расширения.
Президент Алжира заявил, что между двумя странами присутствует полное согласие во взглядах на развитие сотрудничества.
Ранее стало известно, что власти АНДР закупают четыре российских самолета в рамках подготовки к борьбе с лесными пожарами.