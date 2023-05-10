Немецкие ученые заявили о снижении риска развития рака при употреблении витамина D3

Витамин D способен снизить риски смертности от рака. К такому выводу пришли ученые из Немецкого центра исследования этого заболевания. Результаты опубликовало издание Ageing Research Reviews.
Выводы деятели науки сделали основываясь на четырнадцати исследованиях. В них принимали участие около 105 тысяч испытуемых.
Выяснилось, что невысокие ежедневные дозы витамина D3 снижают риски заболевания на 12%. Особенно ярко это проявилось у людей с колоректальным раком. Такой эффект наблюдался у всех участников, в том числе и тех, у кого был недостаток этого вещества. В случаях, когда D3 принимали с большими интервалами, влияния не наблюдалось.
По мнению исследователей, процесс связан с выработкой гормона кальцитриола. В синтезе с витамином он препятствует ухудшению состояния.
К увеличению злокачественных опухолей может привести и употребление некоторых продуктов. Онколог Максим Астраханцев объяснил, почему так происходит.