Javan: из желающих присоединиться к ШОС выстроилась длинная очередь

Все больше стран намерены присоединиться к ШОС. Чтобы стать полноправными членами и наблюдателями в организации, выстроилась целая очередь из государств, передает иранское издание Javan.
Статус «партнера по диалогу» уже получили ОАЭ. Совет министров Саудовской Аравии и вовсе одобрил решение правительства страны о вступлении в ШОС. Государства Персидского Залива одно за другим проявляют интерес к организации из-за возможностей диверсификации международных связей и укрепления престижа.
Наблюдателями в ШОС на сегодняшний день являются Афганистан, Монголия и Белоруссия. Статус «страны-партнера по диалогу» также получили Турция, Шри-Ланка, Армения, Азербайджан, Непал и Камбоджа. К ним также могут присоединиться Египет и Катар, говорится в материале.
Российский посол в Китае Игорь Моргулов ранее провел переговоры с генеральным секретарем Шанхайской организации сотрудничества Чжан Мином. О чем шла речь во время встречи, сообщила пресс-служба дипломатической миссии Москвы в Пекине.