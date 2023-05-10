Javan: из желающих присоединиться к ШОС выстроилась длинная очередь

Наблюдателями в ШОС на сегодняшний день являются Афганистан, Монголия и Белоруссия. Статус «страны-партнера по диалогу» также получили Турция, Шри-Ланка, Армения, Азербайджан, Непал и Камбоджа. К ним также могут присоединиться Египет и Катар, говорится в материале.