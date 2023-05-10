Аналитик Кашин: спецы НАТО вполне могут интегрировать ПВО Украины с западными системами

Напомним, 10 мая президент РФ Владимир Путин назначил замглавы МИД РФ Сергея Рябкова своим представителем при рассмотрении Госдумой вопроса о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе. Этот договор был подписан в Париже 19 ноября 1990 года. В1999 году на саммите ОБСЕ в Стамбуле был подписан обновленный вариант документа. При этом договор ратифицировали лишь Россия, Белоруссия, Казахстан и Украина. Россия в 2007-м приостановила участие в ДОВСЕ до того момента, пока страны НАТО не ратифицируют соглашение об адаптации и не начнут добросовестно выполнять положения договора. Ранее Россия приостановила свое участие в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).