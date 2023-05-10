Аналитик Кашин: спецы НАТО вполне могут интегрировать ПВО Украины с западными системами

По данным американских СМИ, США готовят пакет военной помощи Киеву на 1,2 миллиарда долларов, включающий поставки техники для усиления противовоздушной обороны Украины. Как считает военный аналитик Василий Кашин, современные технологии НАТО способны заставить взаимодействовать остатки украинской ПВО с новейшими западными ЗРК.
Накануне стало известно, что Вашингтон предоставит Украине новый пакет долгосрочной военной помощи на сумму в 1,2 миллиарда долларов. Особый упор будет сделан на усилении ПВО страны, на фоне «непрекращающихся российских ударов по украинской территории с применением беспилотников и ракет». О новом пакете американской помощи Украине было объявлено 9 мая, и он, по словам экспертов, «рассчитан на месяцы и даже годы».
Военная помощь по этому пакету будет предоставляться в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI). В отличие от американских вооружений и боеприпасов, которые отправляются Киеву прямо со складов Пентагона для более быстрой поставки, новый пакет помощи будет расходоваться на протяжении многих месяцев «с целью обеспечить потребности Украины в сфере безопасности в долгосрочной перспективе».
На выделяемые Вашингтоном средства планируется закупить для Киева системы ПВО HAWK, зенитные ракеты, артиллерийские снаряды, беспилотники и спутниковые снимки. Предусмотрено также финансирование текущего обслуживания различной техники и закупки запчастей для нее. Кроме того, пакет включает некое «оборудование для интеграции западных пусковых установок ПВО, ракет и радаров с системами ПВО Украины». Также в него входят «боеприпасы для противодействия беспилотным авиационным системам».
С учетом нового пакета, общая сумма военной помощи, предоставленной Киеву с начала российской спецоперации, составит почти 37 миллиардов долларов. Очередная партия военной помощи Украине готовится на фоне подготовки ВСУ к весеннему наступлению. При этом западные СМИ отмечают, что Украина «по-прежнему испытывает проблемы в сфере противовоздушной обороны».
Как сообщил ФАН военный эксперт, директор Центр комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин, у НАТО есть как собственно старые советские системы ПВО, так и оборудование для интеграции с ними новейших западных ЗРК.
«По объективным данным, целый ряд стран НАТО ранее эксплуатировали, и сегодня продолжают использовать системы ПВО советского происхождения. Например, та же Греция использует советские системы С-300 для прикрытия своего неба. В ряде стран Восточной Европы также есть системы ПВО российского образца. Более того, у них есть целый ряд программ по модернизации этих систем, продления срока их службы, а также повышения их боевых характеристик. На мой взгляд, каких-то нерешаемых проблем у НАТО в этой сфере просто не существует», — подчеркнул аналитик Кашин.
По его мнению, в каких-то случаях специалисты НАТО вполне могут интегрировать старые советские системы ПВО с современными западными.
«Да, это потребует какого-то дополнительного времени и, скорее всего, вспомогательного оборудования. Но нет сомнений в том, что это в принципе можно сделать. В конце концов, есть пример Турции, которая пару лет назад закупила у России системы ПВО С-400. Тогда многие прогнозировали, что могут возникнуть проблемы с их интеграцией в общую систему турецкой ПВО. Тем не менее, турки как-то нашли выход, и сейчас вполне успешно их используют. В конце концов, Анкара не стала бы покупать С-400 у России за миллиарды долларов, если бы их интеграция в местную систему ПВО, в основном натовскую, была бы неразрешимой проблемой», — сообщил Василий Кашин.
Кроме того, напомнил аналитик, в НАТО и ранее существовали программы модернизации отдельных советских ЗРК под использование западных ракет.
"Поэтому российским военным стоит учитывать — в ближайшее время потрепанная система ПВО Украины может быть обновлена благодаря инновациям, внедренным специалистами НАТО", - заключил Кашин.
Напомним, 10 мая президент РФ Владимир Путин назначил замглавы МИД РФ Сергея Рябкова своим представителем при рассмотрении Госдумой вопроса о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе. Этот договор был подписан в Париже 19 ноября 1990 года. В1999 году на саммите ОБСЕ в Стамбуле был подписан обновленный вариант документа. При этом договор ратифицировали лишь Россия, Белоруссия, Казахстан и Украина. Россия в 2007-м приостановила участие в ДОВСЕ до того момента, пока страны НАТО не ратифицируют соглашение об адаптации и не начнут добросовестно выполнять положения договора. Ранее Россия приостановила свое участие в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).