Юмористка Ирина Мягкова призналась, что уже десять лет страдает от неизлечимого недуга

Стендап-комик поделилась, что приступы головокружения случаются при смене положения головы, такое состояние может продолжаться от трех до семи дней. Более того, иногда ей приходится ходить по стеночке, чтобы ни во что не врезаться. В такие моменты вестибулярный аппарат не понимает, где находится пол, а где стена.