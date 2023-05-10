Юмористка Ирина Мягкова призналась, что уже десять лет страдает от неизлечимого недуга

Участница шоу «Женский Stand Up» Ирина Мягкова рассказала в своем Telegram-канале, что уже на протяжении десяти лет страдает от доброкачественного позиционного пароксизмального головокружения.
Стендап-комик поделилась, что приступы головокружения случаются при смене положения головы, такое состояние может продолжаться от трех до семи дней. Более того, иногда ей приходится ходить по стеночке, чтобы ни во что не врезаться. В такие моменты вестибулярный аппарат не понимает, где находится пол, а где стена.
Мягковой необходимо выполнять определенные манипуляции с головой, например упражнения Брандта-Дарофа или маневр Эппли, чтобы отолиты (микроскопические кристаллы карбоната кальция) попали на нужное место. Но даже это не всегда помогает.
«Необходимо делать манипуляции с головой, по разных схемам (маневр Эппли, упражнения Брандта-Дарофа), с помощью которых кристаллики (отолиты) нужно закатить по лабиринту среднего уха обратно, на нужное место. Но! Это тоже не всегда помогает», — добавила юмористка.
Звезда отметила, что заболевание обнаружили, когда ей исполнилось 30 лет. Несмотря на то, что в настоящее время медицина бессильна, Мягкова научилась жить с болезнью.
Ранее Александр Мясников объяснил, из-за чего чаще всего возникает головокружение.