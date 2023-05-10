В Калининграде раскритиковали решение Польши переименовать город

Переименование Польшей Калининграда в Крулевец является «инсинуацией», заявил пресс-секретарь губернатора Калининградской области Дмитрий Лысков.
По его словам, решение польских властей можно сравнить с переименованием Гданьска в Данциг, ведь Калининград – официальный топоним.
«С таким же успехом мы можем называть Гданьск — Данцигом, а Республику Польша — Царством Польским. Но мы придерживаемся официальных топонимов, чего требуем и от других» – сказал Лысков.
Польское государственное ведомство по стандартизации географических названий приняло решение о переименовании Калининграда на 125-заседании ведомства 9 мая. Власти порекомендовали жителям называть «Калининградскую область» отныне «Крувелецкой».