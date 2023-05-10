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Президент Грузии Зурабишвили назвала отмену визового режима со стороны России неприемлемой

Политика
Президент Грузии Зурабишвили назвала отмену визового режима со стороны России неприемлемой

Президент Грузии Саломе Зурабишвили сочла отмену визового режима, который действовал со стороны России с 2019 года, неприемлемым.

По словам политика, отмена ограничений во время конфликта с Украиной является провокацией со стороны России. В текущей политической ситуации подобные действия неприемлемы, подчеркнула Зурабишвили.

Ранее российский президент подписал указ об отмене виз для граждан Грузии. Туристы из этой страны смогут находиться в России до 90 дней, указано в документе. Также сообщалось о возможном возобновлении прямого авиасообщения между государствами до конца мая.
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