Президент Грузии Зурабишвили назвала отмену визового режима со стороны России неприемлемой

Президент Грузии Саломе Зурабишвили сочла отмену визового режима, который действовал со стороны России с 2019 года, неприемлемым.
По словам политика, отмена ограничений во время конфликта с Украиной является провокацией со стороны России. В текущей политической ситуации подобные действия неприемлемы, подчеркнула Зурабишвили.
Ранее российский президент подписал указ об отмене виз для граждан Грузии. Туристы из этой страны смогут находиться в России до 90 дней, указано в документе. Также сообщалось о возможном возобновлении прямого авиасообщения между государствами до конца мая.