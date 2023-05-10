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Египет принял более 60 тыс. человек, бежавших от вооруженного конфликта в Судане

Весь мир
Египет принял более 60 тыс. человек, бежавших от вооруженного конфликта в Судане

Нджамена, 10 мая. Египет принял на своей территории более 60 тыс. человек, эвакуированных из охваченного вооруженным конфликтом Судана. Об этом сообщил министр иностранных дел АРЕ Самех Шукри в ходе своего визита в Нджамену.

Во время поездки глава внешнеполитического ведомства Египта провел встречу с президентом Чада Махаматом Идрисом Деби. Чиновники обсудили дальнейшую координацию действий для снижения негативных последствий конфликта в восточноафриканском государстве и достижения прекращения огня.

«То, что происходит в Судане, — это большая человеческая трагедия. Она напрямую затрагивает соседние страны и требует активизации механизмов совместных консультаций», — говорится в заявлении Шукри.

В свою очередь, Деби также выразил стремление к координации действий с Египтом для достижения мира и спокойствия в Судане. Он отметил необходимость подтолкнуть враждующие стороны конфликта к выполнению режима прекращения огня, гарантирующего безопасную доставку гуманитарной помощи и проведение эвакуационных мероприятий.

Ранее стало известно, что в Хартуме и других городах Судана возобновились боевые действия. Организуемые в Саудовской Аравии переговоры между представителями армии и Сил быстрого реагирования пока не привели к какому-либо существенному результату.
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