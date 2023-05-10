Египет принял более 60 тыс. человек, бежавших от вооруженного конфликта в Судане

В свою очередь, Деби также выразил стремление к координации действий с Египтом для достижения мира и спокойствия в Судане. Он отметил необходимость подтолкнуть враждующие стороны конфликта к выполнению режима прекращения огня, гарантирующего безопасную доставку гуманитарной помощи и проведение эвакуационных мероприятий.