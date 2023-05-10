В Иркутской области 63-летний мужчина скончался от полученных травм после нападения стаи собак

Стая собак напала на жителя Иркутской области. Мужчина скончался от полученных травм. Детали трагедии раскрыло следственное управления СК России по региону.
Инцидент произошел в Усолье-Сибирском. На территории местного овощехранилища было найдено тело 63-летнего местного жителя с множественными телесными повреждениями и ампутированной рукой.
Правоохранители уже возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Прокуратура Усолье-Сибирского проведет проверку по факту происшествия.
Депутат Госдумы от «Единой России» Александр Спиридонов ранее представил поправки в закон «Об ответственном обращении с животными», которые предусматривают штрафы для хозяев животных за самовыгул питомцев.