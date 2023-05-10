Прощание с Александром Тютрюмовым в храме Рождества Христова на Песках — кадры ФАН

На церемонии присутствовали коллеги деятеля культуры. Среди них оказался и актер Самвел Мужикян. Он поделился воспоминаниями о том, как работал над своей короткометражкой в дуэте с Тютрюмовым. По его мнению, звезда сериала «Убойная сила» был готов воплотить множество планов. Актер запомнился отзывчивым человеком. Его Мужикян назвал «добрым сердцем».