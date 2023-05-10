Прощание с Александром Тютрюмовым в храме Рождества Христова на Песках — кадры ФАН

В храме Рождества Христова на Песках в Петербурге прощаются с актером театр и кино, режиссером и продюсером Александром Тютрюмовым. ФАН публикует кадры с начала церемонии.
На церемонии присутствовали коллеги деятеля культуры. Среди них оказался и актер Самвел Мужикян. Он поделился воспоминаниями о том, как работал над своей короткометражкой в дуэте с Тютрюмовым. По его мнению, звезда сериала «Убойная сила» был готов воплотить множество планов. Актер запомнился отзывчивым человеком. Его Мужикян назвал «добрым сердцем».
Помимо Мужикяна, церемонию прощания посетил артист Александр Половцев. Он эмоционально воспринял новость об ушедшем деятеле культуры и подчеркнул, что до сих пор не может смириться с утратой.