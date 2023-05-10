Председатель СК России Бастрыкин: более пяти тысяч человек погибли в Донбассе с 2014 года

Более пяти тысяч человек, среди которых 138 несовершеннолетних, погибли из-за действий украинских формирований в Донбассе с 2014 года. Об этом сообщил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
Еще 9528 мирных жителей получили ранения, подчеркнул он. Порядка 444 из них — несовершеннолетние. Бастрыкин озвучил соответствующие сведения в рамках пленарной сессии молодежного Петербургского международного юридического форума.
Следственный комитет РФ готов предоставить международному сообществу доказательства преступлений Украины в Донбассе, однако Запад игнорирует все события в Луганской и Донецкой народных республиках с 2014 года, ранее заявил глава ведомства.