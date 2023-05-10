Египет совместно с Саудовской Аравией работает над урегулированием кризиса в Судане

Каир, 10 мая. Министр иностранных дел Египта Самех Шукри заявил о координации действий своей страны с Саудовской Аравией для урегулирования конфликта в Судане, пишут арабские СМИ.
Шукри отметил, что Каир совместно с королевством дважды призвал провести заседание Совета Лиги арабских государств (ЛАГ) на уровне постоянных делегатов по вооруженному столкновению в Хартуме.
«Резолюция ЛАГ по Судану сформировала контактную группу в составе Египта, Саудовской Аравии и генерального секретаря лиги для сдерживания кризиса», — подчеркнул министр.
Ранее МИД Египта приветствовал начало мирного диалога в надежде, что это положит конец вооруженному конфликту в Хартуме.