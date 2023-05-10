Марина Влади празднует 85-летие: топ фактов о главной музе Владимира Высоцкого

Несмотря на то, что в России актриса известна прежде всего тем, что она была последней женой и большой любовью Владимира Высоцкого, мало кто знает, что она была замужем четыре раза. Кроме того, в четвертый раз Влади стала супругой почти сразу после после смерти предпоследнего мужа: в 1981 году. У нее трое детей от первых двух браков.