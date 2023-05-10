Марина Влади празднует 85-летие: топ фактов о главной музе Владимира Высоцкого

Большой юбилей отмечает известная певица, актриса Марина Влади. 10 мая ей исполнилось 85 лет. О жизни артистки, о ее большой любви и малоизвестных фактах — в материале ФАН.
Марина Влади, талантливая певица и актриса, известна прежде всего как «женщина, которую обожал Высоцкий». Именно так ее называют многие. Однако, и сама по себе Марина Влади заслуживает пристального и неподдельного интереса.
Русская француженка
Будущая актриса росла в многодетной семье и была младшей из четырех детей. Родители Влади были представителями русской интеллигенции во Франции: отец был артистом оперы, мать служила балериной. И мать, и отец имели русские корни, поэтому с самого детства Марина имела доступ к русской культуре, в совершенстве знала русский язык и отечественную классическую литературу.
Настоящее имя было двойным: Екатерина-Марина, фамилия — Полякова-Байдарова. Однако, в жизни актриса предпочла оставить второе имя, а фамилию взяла в честь первой части имени отца: его звали Владимир. И все же французская актриса была настолько органична в русской самобытности и внешне походила на русскую, что зачастую ей доставались роли славянских девушек, в том числе из русского классического репертуара. Например, она исполняла одну из ролей во французском фильме, снятом по произведению Ф. Достоевского «Преступление и наказание».
Головокружительное кино
Кинокарьерой Влади стала грезить очень рано. Когда она снялась в своем первом фильме, ей было всего 10 лет. Оно и неудивительно: родилась актриса в творческой семье.
Впрочем, ее мама, профессиональная балерина, хотела для дочери другой участи: она прочила ей балетную карьеру. Влади же отдала предпочтение кино, с которым она не расставалась до сих пор. За свою карьеру актриса сыграла более 100 ролей, получила награду Каннского кинофестиваля, а также «сплотила» русскую и французскую культуру.
Четыре мужа
Несмотря на то, что в России актриса известна прежде всего тем, что она была последней женой и большой любовью Владимира Высоцкого, мало кто знает, что она была замужем четыре раза. Кроме того, в четвертый раз Влади стала супругой почти сразу после после смерти предпоследнего мужа: в 1981 году. У нее трое детей от первых двух браков.
Влади была влюбчивой и имела множество романов, которые, как правило, не длились долго. Первый раз актриса вышла замуж в 17 лет за известного французского актера Р. Оссейна, который был без памяти в нее влюблен. Ходят слухи, что Влади не отвечала ему такой же взаимностью, однако прожила в браке 5 лет. За эти годы супруги родили двоих детей. Второй брак продлился 3 года и принес Марине одного ребенка.
Влади и Высоцкий
В 1967 году Влади познакомилась с советским бардом Владимиром Высоцким. Актриса стала для него первой музой и неповторимой любовью. Творческий союз был настолько гармоничным, экспрессивные характеры влюбленных совпадали и , несмотря на то, что и у Влади, и у Высоцкого за плечами было уже по два брака, были сложности с жизнью в разных странах, непонимание детей, артисты в 1970 году решили пожениться.
Этот брак стал самым крепким из предшествующих и продлился 10 лет — до самой смерти Владимира Семеновича. Несмотря на то, что артисты были страстно влюблены, и считается, что они друг для друга были главной любовью всей жизни — у пары не было детей.
В СМИ и общественности о звездной паре говорили так много, и их союз был настолько известным, что паре даже поставили памятник. Он был открыт в 2006 году в Екатеринбурге.
После кончины Высоцкого Влади впала в тяжелую депрессию. Выйти из нее артистке помог онколог Леон Шварценберг, с которым Марину познакомил выдающийся русский режиссер Андрей Тарковский. Позже врач стал ее последним, четвертым, мужем — они прожили в браке до самой его смерти в 2003 году.
Певица, писатель, постановщик
Помимо актерского дара, Влади обладает еще и певческим и даже писательским талантом. Она исполняла многие песни Высоцкого, а после его смерти написала книгу «Владимир, или Прерванный полёт…», по которой спустя много лет поставила одноименный спектакль в соавторстве с режиссером Жаном-Люком Тардье.
В 2012 году Влади была удостоена Медали Пушкина за большой вклад в развитие культурных связей с Россией, а также сохранение и популяризацию русского языка и культуры за рубежом.
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