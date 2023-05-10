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Российские авиаперевозчики могут возобновить полеты в Грузию до конца мая

Общество
Российские авиаперевозчики могут возобновить полеты в Грузию до конца мая

Первые рейсы в Грузию могут состояться уже до конца мая, заявили в Ассоциации туроператоров России.

Как отметили в объединении, среди граждан есть спрос на это направление.

«Первые рейсы в Грузию могут запустить до конца мая, спрос на туры в эту страну есть», — цитирует РИА Новости сообщение туроператоров.

В МИД России сообщили, что ведомство отменяет рекомендацию для россиян не посещать Грузию, о чем заявляла официальный представитель дипломатического ведомства Мария Захарова.

Ранее российский президент Владимир Путин подписал указ об отмене визовых ограничений для грузинских граждан. Согласно документу, срок безвизового нахождения в России для туристов из этой страны составит 90 дней.
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