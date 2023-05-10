Российские авиаперевозчики могут возобновить полеты в Грузию до конца мая

Первые рейсы в Грузию могут состояться уже до конца мая, заявили в Ассоциации туроператоров России.
Как отметили в объединении, среди граждан есть спрос на это направление.
«Первые рейсы в Грузию могут запустить до конца мая, спрос на туры в эту страну есть», — цитирует РИА Новости сообщение туроператоров.
В МИД России сообщили, что ведомство отменяет рекомендацию для россиян не посещать Грузию, о чем заявляла официальный представитель дипломатического ведомства Мария Захарова.
Ранее российский президент Владимир Путин подписал указ об отмене визовых ограничений для грузинских граждан. Согласно документу, срок безвизового нахождения в России для туристов из этой страны составит 90 дней.