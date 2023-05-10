Простуда или ОРВИ при беременности: стоит ли паниковать — мнение врача акушера-гинеколога Ольги Мироновой

Нестабильная майская погода способна ослабить защитные силы организма до такой степени, что любому человеку нетрудно подхватить простуду или вирус. Особенно уязвимыми становятся будущие мамы, чей иммунитет работает за двоих. Чем чреваты простуда и ОРВИ во время беременности, объяснила ФАН врач акушер-гинеколог высшей квалификации Ольга Миронова.
«Простуда и инфекции во время беременности могут являться причиной сложных последствий в том случае, если вирус, который поражает женщину, а риновирусов много разных штаммов является тропным, в том числе и к плодным оболочкам, и к тканям ребенка. Тогда это чревато такими последствиями, как возникновение многоводия или маловодия при поражении плодных оболочек. Это может быть чревато внутриутробной инфекцией ребенка, такой как врожденная внутриутробная пневмония. Но, повторюсь, все зависит от штамма вируса, который поражает беременную. Есть вирусы, которые никак не проявляют себя — женщина может переболеть даже с высокой температурой, но никаких последствий не будет. Ну и всем известен такой пример, как вирус краснухи, который при возникновении в первом триместре беременности может вызвать такие осложнения, как уродство плода и другие очень серьезные последствия», — рассказала доктор.
Ранее врач акушер-гинеколог высшей категории, кандидат медицинских наук Евгений Тажетдинов рассказал, что поможет снизить неприятные проявления токсикоза первого триместра беременности.