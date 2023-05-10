Простуда или ОРВИ при беременности: стоит ли паниковать — мнение врача акушера-гинеколога Ольги Мироновой

Нестабильная майская погода способна ослабить защитные силы организма до такой степени, что любому человеку нетрудно подхватить простуду или вирус. Особенно уязвимыми становятся будущие мамы, чей иммунитет работает за двоих. Чем чреваты простуда и ОРВИ во время беременности, объяснила ФАН врач акушер-гинеколог высшей квалификации Ольга Миронова.