Пресс-секретарь президента России Песков: Запад не отреагировал на слова Буданова об убийстве русских

Запад соответствующе не отреагировал на чудовищные слова главы украинской военной разведки Кирилла Буданова об убийстве русских. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Представитель Кремля отметил, что власти России увидели отсутствие реакции у европейских стран. Песков добавил, что единственным прокомментировавшим слова Буданова стал представитель Госдепа США, который высказал свое «неодобрение».
«Мы не слышали никакой реакции из европейских столиц, если я не ошибаюсь. Мы слышали ответ представителя госдепартамента США <...>, где слово «осуждение» не прозвучало, но, по крайней мере, было сказано, что не одобряют», — сказал Песков
Пресс-секретарь настоял, что подобная формулировка не соответствует чудовищности заявления Буданова. Тем не менее Россия зафиксировала реакцию США.
Ранее Песков заявил, что слова Буданова о россиянах подтверждает правильность решения президента России Владимира Путина о начале СВО. Вместе с этим представитель Кремля заявил, что Москва ждет реакцию мировых держав.