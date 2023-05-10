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Актер Семен Стругачев раскрыл ФАН, за что он ругал артиста Александра Тютрюмова

Шоу-бизнес
Актер Семен Стругачев раскрыл ФАН, за что он ругал артиста Александра Тютрюмова

Петербуржцы сегодня провожают в последний путь звезду сериала «Убойная сила», актера театра и кино, кинорежиссера, продюсера Александра Тютрюмова. В беседе с ФАН воспоминаниями о нем поделился актер театра и кино, народный артист России Семен Стругачев.

Собеседник отметил, что его знакомство с этим артистом состоялось довольно много лет назад.

«Я знал его еще со времен, когда мы снимали “Особенности национальной политики”. Он снимался там вместе с нами. Это было 20 лет назад. Кроме того, мы работали в сериале “Убойная сила” и театральных проектах. Так что он был мои близким товарищем, другом», — сообщил актер.
Актер Семен Стругачев раскрыл ФАН, за что он ругал артиста Александра Тютрюмова

Семен Стругачев также подчеркнул, что никогда не слышал от Александра Тютрюмова жалоб на состояние здоровья.

«Абсолютно ничего не предвещало беды: полностью здоровый человек. Единственное, у него была полнота и сахарный диабет, но он сохранял и поддерживал свое здоровье. Так что случившееся стало громом среди ясного неба. Все было безумно неожиданно: еще несколько дней назад мы составляли графики спектаклей до 2025 года. У него бывало высокое давление, но ничего критичного, как у всех нас. Он нормально себя чувствовал. К слову, он курил, за что я ругал его», — пояснил собеседник ФАН.

В завершение он рассказал о том, каким ему навсегда запомнился всенародно любимый артист.

«Душа компании, жизнерадостный, всегда оптимистичный. Приносил с собой радостное настроение. Если был какой-нибудь праздник, он всегда дарил всем какие-нибудь подарочки, поздравлял. В нем было столько энергии, он так много работал. У него была масса проектов, которые, к сожалению, уже никогда не исполнятся. Он снимал кино, преподавал, ездил по городам на разные фестивали. Полный жизни человек: ничего не предвещало беды», — подытожил народный артист России.
Актер Семен Стругачев раскрыл ФАН, за что он ругал артиста Александра Тютрюмова

Ранее актриса Эвелина Бледанс поделилась с ФАН воспоминаниями об Александре Тютрюмове. Кроме того, артистка призвала читателей тщательнее заботиться о своем здоровье.
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