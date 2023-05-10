Актер Семен Стругачев раскрыл ФАН, за что он ругал артиста Александра Тютрюмова

Петербуржцы сегодня провожают в последний путь звезду сериала «Убойная сила», актера театра и кино, кинорежиссера, продюсера Александра Тютрюмова. В беседе с ФАН воспоминаниями о нем поделился актер театра и кино, народный артист России Семен Стругачев.