Актер Семен Стругачев раскрыл ФАН, за что он ругал артиста Александра Тютрюмова

Петербуржцы сегодня провожают в последний путь звезду сериала «Убойная сила», актера театра и кино, кинорежиссера, продюсера Александра Тютрюмова. В беседе с ФАН воспоминаниями о нем поделился актер театра и кино, народный артист России Семен Стругачев.
Собеседник отметил, что его знакомство с этим артистом состоялось довольно много лет назад.
«Я знал его еще со времен, когда мы снимали “Особенности национальной политики”. Он снимался там вместе с нами. Это было 20 лет назад. Кроме того, мы работали в сериале “Убойная сила” и театральных проектах. Так что он был мои близким товарищем, другом», — сообщил актер.
Семен Стругачев также подчеркнул, что никогда не слышал от Александра Тютрюмова жалоб на состояние здоровья.
«Абсолютно ничего не предвещало беды: полностью здоровый человек. Единственное, у него была полнота и сахарный диабет, но он сохранял и поддерживал свое здоровье. Так что случившееся стало громом среди ясного неба. Все было безумно неожиданно: еще несколько дней назад мы составляли графики спектаклей до 2025 года. У него бывало высокое давление, но ничего критичного, как у всех нас. Он нормально себя чувствовал. К слову, он курил, за что я ругал его», — пояснил собеседник ФАН.
В завершение он рассказал о том, каким ему навсегда запомнился всенародно любимый артист.
«Душа компании, жизнерадостный, всегда оптимистичный. Приносил с собой радостное настроение. Если был какой-нибудь праздник, он всегда дарил всем какие-нибудь подарочки, поздравлял. В нем было столько энергии, он так много работал. У него была масса проектов, которые, к сожалению, уже никогда не исполнятся. Он снимал кино, преподавал, ездил по городам на разные фестивали. Полный жизни человек: ничего не предвещало беды», — подытожил народный артист России.
Ранее актриса Эвелина Бледанс поделилась с ФАН воспоминаниями об Александре Тютрюмове. Кроме того, артистка призвала читателей тщательнее заботиться о своем здоровье.