«Скидываем мертвый груз»: политолог Кошкин о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе

ДОВСЕ не имеет какой-либо практической пользы для РФ, а потому должен быть ликвидирован. Такое мнение в интервью корреспонденту ФАН озвучил эксперт ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин.
Ранее на портале правовой информации появилось распоряжение президента Владимира Путина о денонсации Россией Договора об обычных вооруженных силах в Европе. Представителем при рассмотрении инициативы в парламенте назначен заместитель главы МИД Сергей Рябков.
«Назначить заместителя министра иностранных дел Рябкова Сергея Алексеевича официальным представителем президента при рассмотрении палатами Федерального Собрания вопроса о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе», — значится в документе.
Комментируя новость военный аналитик Андрей Кошкин сообщил, что ничего страшного в происходящем нет и решение властей РФ «больше походит на наведение порядка в доме».
«В 1990-ом году в Париже подписали 16 государств-членов НАТО и 6 участников Организации Варшавского договора (ОВД) этот договор. Суть его заключалась в том, чтобы уравнять обычные вооружения и в принципе он работал. Но мы сами знаем, что затем Варшавский договор распался, произошла трансформация позиций как с одной, так и с другой стороны», — отметил эксперт.
Собеседник ФАН напомнил, что в 2007 году Российская Федерация приостановила участие в ДОВСЕ из-за того, что Прибалтика отказалась снижать собственный военный потенциал.
«Мы еще присутствовали в соглашении до 2015 года. Сегодня 2023 год, за нами шлейф тянется, и он уже практически не решает те вопросы, для чего договор создавался. Так что никому не нужно больше обманываться, соглашение нужно просто денонсировать и для решения этого вопроса назначен опытных дипломат. А сегодня мы просто скидываем мертвый груз», — заключил Кошкин.
ДОВСЕ подразумевал создание системы для ограничения количества обычных вооружений — танков, боевых бронированных машин, артиллерийских орудий, боевых самолетов и ударных вертолетов.