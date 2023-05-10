«Скидываем мертвый груз»: политолог Кошкин о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе

ДОВСЕ не имеет какой-либо практической пользы для РФ, а потому должен быть ликвидирован. Такое мнение в интервью корреспонденту ФАН озвучил эксперт ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин.