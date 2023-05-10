Житель Марий Эл погиб во время обработки садового участка с помощью мотоблока

В огородных работах мужчине помогала его жена, но она не успела прийти на помощь супругу, когда его брюки затянуло в механизм, сообщает информационное агентство «МедиаПоток». Женщина выключила питание и остановила машину, но было уже поздно. Пожилой садовод получил множественные повреждения обеих ног, от которых скончался.