Житель Марий Эл погиб во время обработки садового участка с помощью мотоблока

В Килемарском районе Республики Марий Эл 66-летний мужчина обрабатывал свой садовый участок с помощью мотоблока. Его ноги в какой -то момент затянуло в агрегат. От полученных травм пенсионер скончался.
В огородных работах мужчине помогала его жена, но она не успела прийти на помощь супругу, когда его брюки затянуло в механизм, сообщает информационное агентство «МедиаПоток». Женщина выключила питание и остановила машину, но было уже поздно. Пожилой садовод получил множественные повреждения обеих ног, от которых скончался.
Медики зафиксировали разрыв нескольких жизненно важных кровеносных сосудов, большую потерю крови. Не исключено также, что причиной смерти мог стать болевой шок. В настоящее время сотрудники Следственного управления СК России по Республике Марий Эл проводят проверку с целью выяснения всех обстоятельств происшедшего. По ее результатам будет принято процессуальное решение.