ФК «Барселона» официально объявила об уходе Серхио Бускетса по окончании сезона

Полузащитник каталонской «Барселоны» Серхио Бускетс покинет команду по окончании сезона-2022/23, сообщает пресс-служба клуба.
Контракт 34-летнего капитана сине-гранатовых истекает в июне 2023 года, ожидается, что футболист продолжит карьеру в клубе «Аль-Хиляль» в Саудовской Аравии.
Бускетс играл за «Барсу» с 2006 года. Он восемь раз становился чемпионом Испании, семь раз выигрывал Кубок страны, трижды побеждал в Лиге чемпионов. В 2010 году в составе сборной Испании стал победителем чемпионата мира, а в 2012 — победителем чемпионата Европы.
В сезоне-2022/23 национального чемпионата провел 27 встреч и сделал четыре результативные передачи. Сейчас в турнирной таблицы «Барселона» занимает первое место с 82-я очками.
Ранее «Аль-Хиляль», считающийся главным претендентом на подписание Лионеля Месси, заявил о предстоящих трансферах, которые должны помочь аргентинцу сделать выбор в пользу арабской команды.