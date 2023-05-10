ФК «Барселона» официально объявила об уходе Серхио Бускетса по окончании сезона

Бускетс играл за «Барсу» с 2006 года. Он восемь раз становился чемпионом Испании, семь раз выигрывал Кубок страны, трижды побеждал в Лиге чемпионов. В 2010 году в составе сборной Испании стал победителем чемпионата мира, а в 2012 — победителем чемпионата Европы.