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ФК «Барселона» официально объявила об уходе Серхио Бускетса по окончании сезона

Спорт
ФК «Барселона» официально объявила об уходе Серхио Бускетса по окончании сезона

Полузащитник каталонской «Барселоны» Серхио Бускетс покинет команду по окончании сезона-2022/23, сообщает пресс-служба клуба.

Контракт 34-летнего капитана сине-гранатовых истекает в июне 2023 года, ожидается, что футболист продолжит карьеру в клубе «Аль-Хиляль» в Саудовской Аравии.

Бускетс играл за «Барсу» с 2006 года. Он восемь раз становился чемпионом Испании, семь раз выигрывал Кубок страны, трижды побеждал в Лиге чемпионов. В 2010 году в составе сборной Испании стал победителем чемпионата мира, а в 2012 — победителем чемпионата Европы.

В сезоне-2022/23 национального чемпионата провел 27 встреч и сделал четыре результативные передачи. Сейчас в турнирной таблицы «Барселона» занимает первое место с 82-я очками.

Ранее «Аль-Хиляль», считающийся главным претендентом на подписание Лионеля Месси, заявил о предстоящих трансферах, которые должны помочь аргентинцу сделать выбор в пользу арабской команды.
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