Экономист Бадра: золотой запас Египта обеспечивает стране переход на фунты в международных сделках

Каир, 10 мая. Миру необходимо найти глобальный способ для выхода из системы однополярности. Об этом сообщил египетский эксперт по финансам Мустафа Бадра.
По его словам, сейчас в экономическом и политическом секторах все еще ощущается гегемония США, основанная на американской национальной валюте — долларе. Выступая на канале «Каир и люди», Бадра напомнил, что все более заметным стало присутствие Китая в международных блоках, формировавшееся на протяжении десятилетий.
«Сейчас наблюдаются многочисленные попытки изменения глобального экономического пути и поиска альтернативных денежных средств, с которыми можно работать в системе мировой торговли. Китайский юань является одной из пяти основных валют, принятых Всемирным банком. В наши дни он представляет серьезную конкуренцию американскому доллару», — отметил эксперт.
Бадра добавил, что некоторым странам уже удалось перейти на национальные валюты в международных сделках. В частности, в этом отношении преуспели Россия и Китай, которые используют во взаимных операциях юань.
Центральные банки различных государств в прошлом году достигли самых больших запасов золота в мире, подчеркнул экономист. Он отметил, что Египет рассматривает возможность перехода на национальные валюты в торговых отношениях с Китаем, однако никаких соответствующих договоренностей пока не достигнуто.
«Для того, чтобы начать применять данную политику, требуется большой срок, вплоть до трех лет. Но ожидается, что она ослабит давление на доллар и повысит стоимость египетского фунта. Золотые же запасы АРЕ, которые значительно укрепились за последнее время, обеспечивают государству переход на сделки в национальных валютах», — заключил Бадра.
Ранее ведущий научный сотрудник Института Африки РАН Татьяна Дейч объяснила, почему сейчас все больше стран, включая Египет, желают вступить в БРИКС. По словам эксперта, ими движет желание избавиться от диктата США.