Экономист Бадра: золотой запас Египта обеспечивает стране переход на фунты в международных сделках

По его словам, сейчас в экономическом и политическом секторах все еще ощущается гегемония США, основанная на американской национальной валюте — долларе. Выступая на канале «Каир и люди», Бадра напомнил, что все более заметным стало присутствие Китая в международных блоках, формировавшееся на протяжении десятилетий.