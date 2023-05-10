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В Польше рекомендовали гражданам называть Калининград Крулевец

Политика
В Польше рекомендовали гражданам называть Калининград Крулевец

Власти Польши рекомендовали гражданам именовать город Калининград новым названием «Крулевец», сообщает портал Interia.

В польском государственном ведомстве по стандартизации географических приняли решение о том, что для города Калининград необходимо использовать польское название «Крулевец». Распоряжение вступило в силу на 125-м заседании с 9 мая.

Отныне в Польше вместо «Калининградская область» будут говорить «Крулевецкая». Такое решение власти объясняют борьбой с русской культурой.

Ранее сообщалось, что Варшава намерена предъявить к Москве требования о репарациях за Вторую мировую войну. Польша планирует сделать это после решения соответствующего вопроса с ФРГ.
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