В Польше рекомендовали гражданам называть Калининград Крулевец

Власти Польши рекомендовали гражданам именовать город Калининград новым названием «Крулевец», сообщает портал Interia.
В польском государственном ведомстве по стандартизации географических приняли решение о том, что для города Калининград необходимо использовать польское название «Крулевец». Распоряжение вступило в силу на 125-м заседании с 9 мая.
Отныне в Польше вместо «Калининградская область» будут говорить «Крулевецкая». Такое решение власти объясняют борьбой с русской культурой.
Ранее сообщалось, что Варшава намерена предъявить к Москве требования о репарациях за Вторую мировую войну. Польша планирует сделать это после решения соответствующего вопроса с ФРГ.