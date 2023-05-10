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В Омской области мужчину насмерть придавила бетонная стена, которую уронила корова

Происшествия
В Омской области мужчину насмерть придавила бетонная стена, которую уронила корова

На молочном предприятии в Омской области упавшая от удара коровы бетонная стена насмерть раздавила сотрудника.

Как сообщили в правоохранительных органах, трагедия произошла в субботу, 6 мая. 24-летний сотрудник комплекса «Кутузовское» был травмирован в результате падения бетонной перегородки. Свидетели отметили следователям, что стена упала после того, как ее ударила корова.

«Корова ударила копытом по стене. Стена упала на скотника, и все, сразу смерть. Это видели два свидетеля», — сообщили собеседники агентства.

Ранее сообщалось о смерти индийца, которого раздавила сбитая поездом корова. Животное упало на мужчину, который находился в 30 метрах от места столкновения.
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