В Омской области мужчину насмерть придавила бетонная стена, которую уронила корова

На молочном предприятии в Омской области упавшая от удара коровы бетонная стена насмерть раздавила сотрудника.
Как сообщили в правоохранительных органах, трагедия произошла в субботу, 6 мая. 24-летний сотрудник комплекса «Кутузовское» был травмирован в результате падения бетонной перегородки. Свидетели отметили следователям, что стена упала после того, как ее ударила корова.
«Корова ударила копытом по стене. Стена упала на скотника, и все, сразу смерть. Это видели два свидетеля», — сообщили собеседники агентства.
Ранее сообщалось о смерти индийца, которого раздавила сбитая поездом корова. Животное упало на мужчину, который находился в 30 метрах от места столкновения.