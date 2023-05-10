В Омской области мужчину насмерть придавила бетонная стена, которую уронила корова

Как сообщили в правоохранительных органах, трагедия произошла в субботу, 6 мая. 24-летний сотрудник комплекса «Кутузовское» был травмирован в результате падения бетонной перегородки. Свидетели отметили следователям, что стена упала после того, как ее ударила корова.