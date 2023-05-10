На ЗАЭС сообщили о стабильно напряженной обстановке в Энергодаре

Обстановка в Энергодаре остается стабильно напряженной, однако все социальные объекты продолжают работать. Об этом заявил директор по стратегическим коммуникациям эксплуатирующей организации ЗАЭС Алексей Ясинский.
Вместе с этим состояние Запорожской АЭС оценивается как стабильное, а все сотрудники продолжают находиться на своих местах. Эвакуация работников не производилась.
«Состояние станции в настоящее время стабильно. Все работники находятся на своих рабочих местах», — сообщил Ясинский.
Ранее на Запорожской АЭС была остановлена работа всех энергоблоков. Данная мера была предпринята, чтобы избежать провокаций со стороны ВСУ.