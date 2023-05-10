Народ Гаити начал вооруженную борьбу против преступных банд

Как отмечают эксперты, кровавые события в Гаити ведут к дальнейшему разрушению основ общества и грозят серьезными последствиями всему Карибскому региону. По их мнению, исправить плачевную ситуацию с безопасностью в государстве, пострадавшем от череды природных катастроф, могла бы полицейская миссия под эгидой ООН. Однако сами гаитяне выступают категорически против этого шага, поскольку в их памяти свежи воспоминания о предыдущих подобных миссиях, когда миротворцы оказались замешаны в сексуальном насилии и актах эксплуатации.