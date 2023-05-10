Народ Гаити начал вооруженную борьбу против преступных банд

Порт-о-Пренс, 10 мая. Жители столицы Гаити начали вооруженную борьбу с членами многочисленных банд, контролирующих значительную часть города. Не менее 100 человек, которых подозревали в сотрудничестве с преступными группировками, были убиты на улицах Порт-о-Пренса и других городов.
Жители островного государства устали от насилия со стороны банд и решили взять правосудие в собственные руки. В городских кварталах начали формироваться группы под названием «Bwa Kale». Их участники, вооруженные камнями, мачете и огнестрельным оружием, выслеживают и ловят участников банд, затем подвергают их линчеванию, и сжигают тела.
Как рассказывают местные правозащитники, кровавые события начались 24 апреля — после того, как одна из банд попыталась захватить контроль над столичным районом Тюржо. В ответ местные жители дали преступникам вооруженный отпор. Их примеру последовали и другие граждане.
Позже в этот же день в районе Канапе-Вер 13 предполагаемых членов одной из банд были забиты камнями и сожжены после того, как их микроавтобус остановила полиция. По сообщениям, в районе Тюржо толпа сожгла еще шесть человек.
Отряды «самообороны» стали формироваться в городских районах Дебюсси, Пако и Круа-Депре.
«Мы планируем бороться и очищать наш район от этих дикарей», — заявил один из участников народных отрядов.
По словам правозащитницы Велины Элисе Шарлье, акции линчевания, которые охватили столицу Гаити, вызывают ужас, но вместе с тем дают надежду населению, уставшему от неконтролируемой преступности.
«То, что происходит, дает надежду населению на то, что они смогут дать отпор», — говорит она.
Согласно отчету ООН, в марте в Гаити поступило самое большое количество сообщений об убийствах, изнасилованиях, похищениях людей и линчеваниях с 2005 года. В конце концов чаша терпения гаитян оказалась переполненной.
Полиция, которая зачастую ничем не отличается от банд, предпочитает не вмешиваться в ситуацию. Тем не менее глава сил правопорядка Гарри Дерозье обратился к гражданам, призвав их воздержаться от актов самосуда.
«Не берите правосудие в свои руки», — обратился он к жителям Порт-о-Пренса и других городов страны, в которых зафиксированы случаи линчевания.
Как отмечают эксперты, кровавые события в Гаити ведут к дальнейшему разрушению основ общества и грозят серьезными последствиями всему Карибскому региону. По их мнению, исправить плачевную ситуацию с безопасностью в государстве, пострадавшем от череды природных катастроф, могла бы полицейская миссия под эгидой ООН. Однако сами гаитяне выступают категорически против этого шага, поскольку в их памяти свежи воспоминания о предыдущих подобных миссиях, когда миротворцы оказались замешаны в сексуальном насилии и актах эксплуатации.