ЧВК «Вагнер» действует в интересах официальных правительств, спасая людей от террористов — Пригожин

Бойцы ЧВК «Вагнер» действуют в интересах официальных правительств стран по всему миру и спасают людей от террористов, заявил основатель частной военной компании Евгений Пригожин.
В британской прессе появилась информация о намерении властей Великобритании признать ЧВК «Вагнер» террористической организацией и наделить ее таким же статусом, как у ИГИЛ✱ и «Аль-Каиды»✱ (запрещенные в РФ террористические организации). Издание The Daily Beast попросило бизнесмена прокомментировать эти новости.
Пригожин изначально поинтересовался у СМИ, куда делась американская журналистка Эллисон Квинн, которая до этого всегда отправляла запросы предпринимателю. После этого бизнесмен отметил, что британский король Карл III и французский президент Эммануэль Макрон сговорились по поводу ЧВК «Вагнер».
«Они за свою тысячелетнюю историю всегда были антагонистами, а здесь пошли в одном направлении. Поэтому я очень этим разочарован», — сказал Пригожин.
Основатель «оркестра» также дал несколько ценных советов Лондону по борьбе с террористическими организациями.
«Первое, вы должны определиться, каким образом вы можете максимально локально собрать ЧВК «Вагнер», для того, чтобы не получилось как с ИГ✱ и "Аль-Каидой", что вы нас распылите по всему миру. Второе, вы должны уничтожить главаря организации, ну, собственно говоря, прежде всего меня, конечно. Поэтому если ваши спецслужбы свяжутся со мной, то я дам определенное количество советов, как это сделать. Ну и в дальнейшем, безусловно, идеологически вы должны активно противодействовать тому, что несет ЧВК «Вагнер», а это социальная справедливость, свобода, спасение мирного населения различных государств, у которых вы длительное время вырезали органы и издевались над ними», — подчеркнул предприниматель.
Пригожин иронично подметил, что после признания The Daily Beast ему удалось решить проблему с тем, под каким статусом ему выступать перед Государственной думой. Внутри России все спорили о том, что у ЧВК «Вагнер» нет никакого статуса, а после решения Британии он появится.
Перейдя к серьезной части этого вопроса, Пригожин подчеркнул, что в сложившейся ситуации нужно определить, каким образом компанию могут внести в список террористических организаций. Бизнесмен напомнил, что террористы ИГИЛ устраивали теракты по всему миру. Они хотели построить свое государство на территории Ирака и Сирии. «Аль-Каида» боролась за новое мироустройство со своими правилами. Террористические организации просто создают для себя ареал обитания и диктуют законы, занимаясь контрабандой и рэкетом.
«ЧВК «Вагнер» свои законы в государствах не диктует, а живет по существующим законам этих государств, и действует в интересах, как я уже много раз повторял, официальных правительств, спасая людей от террористов. ЧВК «Вагнер» находится на территории РФ и является абсолютно легальными гражданами РФ. На территории Донбасса воюет против Украины, точно так же, как и все российские военнослужащие. Возможно, в ряде случаев, более эффективно», — заявил Пригожин.
Бизнесмен добавил, что перед принятием решения о признании ЧВК «Вагнер» террористической организацией необходимо получить хоть какое-то определение этому понятию. Либо иностранцы просто боятся «музыкантов», поскольку бойцы «оркестра» смотрят прямо в глаза своим оппонентам и не отводят взгляд.
«Вот это еще один уже более серьезный вопрос к французам, англичанам, европейцам, американцам и остальным, кто хочет хайпануть и признать ЧВК «Вагнер» террористической организацией», — резюмировал он.
Евгений Пригожин ранее ответил Франции на призыв внести ЧВК «Вагнер» в список террористических организаций. По его словам, «вагнеровцы» спасают от французов и американцев огромное количество человеческих жизней.
- ✱ - запрещенная в РФ террористическая организация