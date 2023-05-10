ЧВК «Вагнер» действует в интересах официальных правительств, спасая людей от террористов — Пригожин

Перейдя к серьезной части этого вопроса, Пригожин подчеркнул, что в сложившейся ситуации нужно определить, каким образом компанию могут внести в список террористических организаций. Бизнесмен напомнил, что террористы ИГИЛ устраивали теракты по всему миру. Они хотели построить свое государство на территории Ирака и Сирии. «Аль-Каида» боролась за новое мироустройство со своими правилами. Террористические организации просто создают для себя ареал обитания и диктуют законы, занимаясь контрабандой и рэкетом.