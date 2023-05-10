Первый полуфинал «Евровидения» состоялся в концертном зале M&S Bank Arena в Ливерпуле

Второй полуфинал поклонники смогут увидеть 11 мая. Уже 13 мая будет определен победитель. Букмекеры возлагают большие надежды на шведскую исполнительницу Лорин. Она уже приносила победу своей стране в 2012 году. В 2023 исполнительница выступила с песней Tattoo.