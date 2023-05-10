Первый полуфинал «Евровидения» состоялся в концертном зале M&S Bank Arena в Ливерпуле

Первый полуфинал конкурса «Евровидение» состоялся в Ливерпуле. На вечере выступили 15 музыкантов из разных государств.
Мероприятие проходило в концертном зале M&S Bank Arena. В числе участников оказались Израиль, Финляндия, Сербия, Хорватия и ряд других стран. Их представители смогли пробиться в финал. Ирландия, Азербайджан, Нидерланды, Латвия и Мальта покинули соревнование.
Второй полуфинал поклонники смогут увидеть 11 мая. Уже 13 мая будет определен победитель. Букмекеры возлагают большие надежды на шведскую исполнительницу Лорин. Она уже приносила победу своей стране в 2012 году. В 2023 исполнительница выступила с песней Tattoo.
Ранее в Госдуме предлагали создать аналог «Евровидения». Как полагает парламентарий Сергей Колунов, в таком музыкальном соревновании могли бы участвовать все дружественные России страны.