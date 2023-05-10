Дочь Вячеслава Малафеева ответила на критику ее провокационного танца

19-летняя дочь экс-вратаря петербургского «Зенита» Вячеслава Малафеева Ксения ответила на критику ее провокационного танца в почти обнаженном виде.
Недавно Ксения выложила в интернет видео, в котором исполняет вызывающий танец в полуголом виде. Пользователи Сети стали критиковать дочь Малафеева и писать осуждающие комментарии.
На критику звездная дочь, живущая на данный момент в Дубае, ответила, что ее не волнует мнение отца и общества. Она заявила, что живет для себя и будет делать все, что захочет.
Мать Ксении Марина Малафеева погибла в ДТП 11 лет назад. Вторая жена Вячеслава старалась принять участие в воспитании детей футболиста и приняла их как родных. Однако с женщиной начались проблемы еще с подросткового возраста – она употребляла алкоголь и запрещенные вещества.
Ранее Вячеслав Малафеев стал гостем проекта Федерального агентства новостей «Спорткаст» . Он рассказал о своей карьере в «Зените», жизни, а также поделился воспоминаниями об игре с одними из лучших легионеров в истории клуба — Акселем Витселем и Халком.