Турция готовится к производству нового беспилотника с изменяющейся формой

До конца лета 2023 года планируется организация серийного производства нового дрона. Это многороторный аппарат, запускаемый со специальных модулей на стационарных и мобильных платформах. Последнее особенно важно, так как такой подход позволяет обезопасить военный персонал, управляющий полетами.