Турция готовится к производству нового беспилотника с изменяющейся формой

Анкара вкладывает большие ресурсы в развитие беспилотной авиации.
Турецкая оборонная компания ASELSAN проводит испытания нового беспилотника с «меняющейся формой». Поддержку проекту оказывает центр аэрокосмических исследований İTÜ ARC.
До конца лета 2023 года планируется организация серийного производства нового дрона. Это многороторный аппарат, запускаемый со специальных модулей на стационарных и мобильных платформах. Последнее особенно важно, так как такой подход позволяет обезопасить военный персонал, управляющий полетами.
Беспилотник оснащен четырьмя камерами и за короткое время способен подняться на высоту до 200 метров. Его планируется применять для разведки и наблюдения.
Крылья дронов могут складываться, что позволяет размещать большое их количество на относительно малоразмерных платформах.