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Турция готовится к производству нового беспилотника с изменяющейся формой

Весь мир
Турция готовится к производству нового беспилотника с изменяющейся формой

Анкара вкладывает большие ресурсы в развитие беспилотной авиации.

Турецкая оборонная компания ASELSAN проводит испытания нового беспилотника с «меняющейся формой». Поддержку проекту оказывает центр аэрокосмических исследований İTÜ ARC.

До конца лета 2023 года планируется организация серийного производства нового дрона. Это многороторный аппарат, запускаемый со специальных модулей на стационарных и мобильных платформах. Последнее особенно важно, так как такой подход позволяет обезопасить военный персонал, управляющий полетами.

Беспилотник оснащен четырьмя камерами и за короткое время способен подняться на высоту до 200 метров. Его планируется применять для разведки и наблюдения.

Крылья дронов могут складываться, что позволяет размещать большое их количество на относительно малоразмерных платформах.
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