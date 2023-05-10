Подросток в Новосибирской области убил топором 17-летнюю девушку

Убийство несовершеннолетней произошло в Искитимском районе Новосибирской области 9 мая. Об этом уведомили в пресс-службе СКР по региону.
Как пишет сетевое издание «Сиб.фм», 17-летний молодой человек, находясь у себя дома, поссорился с ровесницей. Затем он схватил колун и нанес оппонентке множественные удары по голове. От травм девушка умерла на месте происшествия, сообщили в региональном СК России.
Полицейские и сотрудники СКР задержали подозреваемого. В настоящее время с ним проводят следственные действия. В отношении несовершеннолетнего преступника возбудили уголовное дело по факту убийства. Сейчас решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу, рассказали в пресс-службе ведомства.