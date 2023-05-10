Депутат Госдумы Пискарев заявил о попытках деструктивного влияния на детей в преддверии 9 мая

Комиссия Государственной думы по расследованию вмешательств во внутренние дела России зафиксировала множественные попытки деструктивного влияния на несовершеннолетних накануне 9 мая. Об этом сообщил глава комиссии Василий Пискарев.
В ведомстве считают, что целью такого воздействия являлись искажение восприятия школьниками истории, принижение значения Победы в Великой Отечественной войне, а также навязывание детям чувства вины, вместо гордости за своих предков.
«Иноагентами к 9 мая активно распространялись методички для родителей и учителей, направленные на дискредитацию просветительского проекта «Разговоры о важном» и искажение восприятия школьниками истории нашей страны», — говорится в сообщение.
Собранные материалы и данные будут направлены в Генеральную прокуратуру РФ для принятия решений в соответствии с законодательством.
Ранее политолог Юрий Светов сообщил, что иностранные послы не имеют права заявлять о внутренней политике России, а также критиковать руководство страны.