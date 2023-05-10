Пресс-секретарь президента России Песков высказался о приписывании США победы во Второй мировой войне

Попытки США приписать себе победы во Второй мировой войне прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Официальный представитель Кремля убежден, что Вашингтон придерживается «пагубной линии». В США может вырасти поколение, которое не сможет оценивать свое настоящее и будущее, спрогнозировал Песков. Он также напомнил, что в Соединенных Штатах уже сейчас среди молодежи никто не знает, кто с кем воевал в годы Второй мировой войны.
«И среднее поколение не знает деталей, не знает всех ужасов прошлого, не знает кто спас мир от коричневой чумы», — подчеркнул пресс-секретарь президента России.
После слов представителя Белого дома Карин Жан-Пьер о том, что США победили фашизм во Второй мировой войне, на нее обрушился шквал негатива в Сети. Многие комментаторы сошлись во мнении, что она прогуливала уроки истории в школе, так как сказать подобную чушь можно только не имея элементарных познаний в основах истории XX века и его величайшей трагедии.