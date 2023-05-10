Пресс-секретарь президента России Песков высказался о приписывании США победы во Второй мировой войне

После слов представителя Белого дома Карин Жан-Пьер о том, что США победили фашизм во Второй мировой войне, на нее обрушился шквал негатива в Сети. Многие комментаторы сошлись во мнении, что она прогуливала уроки истории в школе, так как сказать подобную чушь можно только не имея элементарных познаний в основах истории XX века и его величайшей трагедии.