Политолог Межуев: «дело Кэрролл» не сыграет никакой роли в избирательной кампании Трампа

Накануне суд присяжных федерального суда Манхэттена признал экс-президента США Дональда Трампа виновным в сексуальных домогательствах к колумнистке журнала Elle и писательнице Джин Кэрролл. Как считает политолог-американист Борис Межуев, вскоре таких женщин, как Кэрролл, может оказаться довольно много.
Напомним, по словам Кэрролл в суде, инцидент произошел в 1996 году. Тогда журналистка и Трамп случайно встретились в универмаге и обменялись шутливыми репликами. После этого Трамп попросил ее зайти с ним в примерочную, закрыл дверь и домогался ее. По решению суда, теперь Трамп должен выплатить журналистке компенсацию морального вреда в 2 миллиона долларов, а также заплатить еще 3 миллиона долларов по гражданскому иску о клевете.
Присяжные в суде установили, что в действительности Трамп не насиловал Кэрролл, но при этом совершал в отношении нее «сексуализированные действия». Еще экс-президента признали виновным в клевете — в частности, потому, что он называл выдвинутые против него обвинения «розыгрышем и ложью». Сам Трамп назвал приговор «позором и продолжением величайшей охоты на ведьм всех времен». Экс-президент лично не присутствовал на заседании, его интересы представлял только адвокат.
В частности, представитель Трампа утверждал, что Кэрролл позаимствовала историю с «изнасилованием» из эпизода сериала «Закон и порядок: специальный корпус», снятого в 2012 году. В нем рассказывалось о расследовании изнасилования в отделе нижнего белья универмага Bergdorf Goodman.
Как сообщил ФАН политолог-американист Борис Межуев, по ходу избирательной кампании Трампа его оппоненты используют все возможные поводы для того, чтобы экс-президент сам снялся с выборов.
«Я не думаю, что конкретно этот приговор может сыграть серьезную роль в избирательной кампании Трампа на выборах президента США-2024. Но проблема в том, что таких женщин, как Джин Кэрролл, может оказаться довольно много. И все вместе они, предъявив соответствующие иски, могут привести Дональда Трампа к банкротству. Ну, или, по крайне мере, к серьезным финансовым проблемам, — прогнозирует Межуев. — Я не думаю, что пять миллионов долларов — критически большие деньги для Трампа, но, по американским меркам, это все-таки довольно ощутимая сумма».
По мнению политолога, поведение экс-президента могло быть аналогичным по отношению ко многим женщинам, с которыми его ранее так или иначе сводила судьба.
«Его манера ухаживания за дамами всегда была довольно навязчивой. А в нынешние пуританские времена в Америке само подобное поведение стало восприниматься как преступление, — указал эксперт. — С точки зрения электоральной популярности, подобный приговор суда наверняка прибавит Трампу очков. По той простой причине, что «новое ханжество», «новый пуританизм» очень болезненно воспринимается большим числом американцев. А само движение MeToo и его публичные проявления со временем стали восприниматься многими как удар по элементарным человеческим отношениям. На самом деле, большое количество мужчин и женщин в США крайне негативно относятся к новым пуританским нравам. В этом плане, отсутствие у Трампа таких поведенческих отклонений позитивно воспринимается его избирателями».
Что касается юридических перспектив, то это дело против Трампа, безусловно, не приведет к его снятию с выборов, уверен Межуев.
«Но это — прозрачный намек на то, что в ближайшем будущем он может столкнуться с серьезными финансовыми проблемами, которые будут только нарастать. Это также признак системного давления на Трампа, нацеленного на снятие его кандидатуры с выборов. На деле, многие лидеры самой Республиканской партии хотят, чтобы он снял свою кандидатуру с праймериз, и «не создавал угроз для американской государственности», — указал Межуев. — Думаю, в будущем давление на Трампа будет только расти, а его недруги используют все поводы для того, чтобы его дискредитировать, включая самые ужасные и надуманные. Единственное, что можно исключить — это политическое убийство Трампа. Это было бы слишком демонстративно даже для США, и от такого «пятна» американские элиты долго бы не отмылись».
Тем не менее, прогнозирует Борис Межуев, в будущем вполне возможно провоцирование демократами массовых беспорядков в Америке, появление неких новых левых движений во многих штатах, которые будут блокировать все публичные мероприятия Трампа и т.д.
«При этом армия и полиция будут вести себя максимально пассивно, как мы это уже видели в США в 2020-м. Подобные провокативные формы «сопротивления Трампу» обязательно возникнут — с закидыванием штаба Республиканской партии гнилыми помидорами, локальными столкновениями и т. д. При этом можно не сомневаться, что либеральная пресса будет максимально благосклонна к таким протестантам, и будет всячески их оправдывать», — считает аналитик.
При этом он сомневается в том, что у «республиканской глубинки» хватит сил сопротивляться такому давлению.
«Пока что сопротивление республиканских избирателей носит сугубо пассивный характер, оно проявляется только в цифрах поддержки Трампа и количестве донатов в его избирательной кассе. Многие избиратели откровенно запуганы, ведь участники массовых протестов 6 января 2020-го получили вполне реальные тюремные сроки. Однако само по себе «дело Джин Кэрролл» не сыграет никакой роли в будущей президентской кампании Трампа», — заключил эксперт Межуев.
Напомним, ранее 4 апреля экс-президента Трампа формально арестовали по делу о подлоге деловых документов. Его обвинение состоит из 34 пунктов, среди которых — незаконно оформленная выплата 130 тысяч долларов порноактрисе Сторми Дэниелс за молчание о сексуальной связи с Трампом. Сам политик свою вину не признал. После судебного заседания, где бизнесмену предъявили обвинения, он вернулся в свою резиденцию во Флориде. Следующее слушание по делу пройдет 4 декабря в Нью-Йорке.