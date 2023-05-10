Политолог Межуев: «дело Кэрролл» не сыграет никакой роли в избирательной кампании Трампа

Присяжные в суде установили, что в действительности Трамп не насиловал Кэрролл, но при этом совершал в отношении нее «сексуализированные действия». Еще экс-президента признали виновным в клевете — в частности, потому, что он называл выдвинутые против него обвинения «розыгрышем и ложью». Сам Трамп назвал приговор «позором и продолжением величайшей охоты на ведьм всех времен». Экс-президент лично не присутствовал на заседании, его интересы представлял только адвокат.