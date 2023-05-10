Министр обороны Польши Блащак пообещал создать сильнейшую сухопутную армию в Европе

Сухопутная польская армия через два года может стать самой сильной в Европе. Об этом заявил вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.
Глава военного ведомства подчеркнул, что в качестве основного противника он видит Россию. Он также добавил, что Польша нуждается в сильной армии для сдерживания РФ от якобы нападения на страну.
«Я предполагаю, что в течение двух лет мы создадим самую сильную сухопутную армию в Европе», — сказал Блащак
Ранее Блащак сообщил, что уже в мае Польша получит американские танки Abrams и РСЗО HIMARS. Он подчеркнул, что танки сразу будут отправлены в 18-ю механизированную дивизию, размещенную на востоке страны.