Актер Самвел Мужикян рассказал о «судьбоносных» советах, которые дал ему почивший Александр Тютрюмов

Актер Самвел Мужикян вспомнил о заслугах умершего артиста Александра Тютрюмова. В беседе с журналистами ФАН он рассказал, какую роль в его жизни сыграл коллега.
Обсуждая фигуру деятеля культуры, он подчеркнул, что они никогда не были близкими друзьями. Скорее их можно назвать «друзьями» или «товарищами».
Он также рассказал об одной из своих короткометражек. Поддержка Тютрюмова сказалась на процессе создания киноработы. Актер успел дать ему много важных наставлений.
«Благодаря ему этот фильм и состоялся, потому что я с ним очень много советовался, говорил», – вспомнил Мужикян.
Звезду сериала «Убойная сила» он запомнил, как очень веселого и позитивного человека. По словам Мужикяна, его коллега был очень отзывчивым товарищем с «добрым сердцем».
Ранее актер Александр Половцев дал комментарий о кончине Тютрюмова. Артист поделился эмоциями. Он подчеркнул, что сложившаяся ситуация до сих пор не укладывается у него в голове.